Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру со слезами на глазах

Нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры, передает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Об этом он объявил на церемонии прощания с болельщиками после матча между "Миланом" и "Вероной". За итальянский клуб 41-летний Ибрагимович играл с 2020 года.

"Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на "Сан-Сиро"... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович является самым известным футболистом из Швеции. В настоящее время форвард выступает за итальянский "Милан". В нынешнем сезоне итальянской серии А Ибрагимович принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось забить один мяч.

Также он известен по выступлениям за "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет 2 миллиона евро. За сборную Швеции нападающий провел 53 матча, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.



URL: https://kaktus.media/481889