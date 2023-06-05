Руководители 20 ведущих разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре

На встрече присутствовали, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая, россиян не было.
Руководители примерно 20 крупнейших разведок мира на этой неделе провели секретную встречу в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
Правительство Сингапура проводит подобные встречи уже несколько лет подряд в рамках форума, но раньше о них не сообщалось.
На встрече присутствовали, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая, россиян не было.
Информации о повестке дня переговоров мало. Агентство сообщает только, что разведки обсуждали российско-украинскую войну и транснациональную преступность.
По словам одного из источников, тон встречи был в ключе сотрудничества, а не конфронтационный.
"Встреча – важный пункт в международной непубличной повестке дня. Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, согласно которому они могут вести диалог, даже если с более формальной и открытой дипломатией есть трудности – это очень важный фактор во времена напряженности. И мероприятие в Сингапуре способствует этому", – сказал один из собеседников издания.
Представитель министерства обороны Сингапура подтвердил, что участники "Диалога Шангри-Ла", в том числе чиновники разведывательных служб, имеют возможность встретиться с коллегами.
Источник: news.liga.net
URL: https://www.vb.kg/430114
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!