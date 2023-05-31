Совместный саммит духовных лидеров мусульман России и Туркменистана - о чем говорили

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны обсуждали вопросы сотрудничества и взаимодействия на евразийском пространстве.

25 мая состоялся, по договоренности между Центральным духовным управлением мусульман России и муфтиятом Туркменистана, совместный саммит духовных лидеров мусульман России и Туркменистана. В мероприятии, которое проходило в онлайн-формате, приняли участие верховный муфтий России, председатель ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин, муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев, представители посольства России в Туркменистане, ЦДУМ и муфтията Туркменистана.

Стороны обсуждали вопросы сотрудничества и взаимодействия на евразийском пространстве.

Участников приветствовал верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он напомнил о духовном единстве мусульман России и Туркменистана, которому способствует политика, проводимая руководством двух государств. Рассказывая о развитии ислама в России, Верховный муфтий обратил внимание на значительную роль представителей традиционных конфессий, в том числе ислама, при решении задач по воспитанию молодёжи и формированию здорового общества, в соответствии с Указом президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Отдельно Талгат Таджуддин остановился на вопросах развития сотрудничества со странами, где исповедуют ислам. Выразив заинтересованность во взаимодействии с мусульманами Туркменистана, он пригласил представителей муфтията Туркменистана на празднование 235-летия со дня основания Центрального духовного управления мусульман России, запланированное на осень 2023 года.

В ответном слове муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев отметил важность взаимодействия с мусульманами России и выразил надежду, что проходящая встреча будет способствовать укреплению связей между двумя странами и народами. Он заявил о готовности участвовать в мероприятиях, проводимых ЦДУМ России, и принял приглашение посетить торжества, приуроченные к 235-летию ЦДУМ. «Надеюсь, что данное совещание станет началом нашего сотрудничества и обмена опытом», - подчеркнул Ялкап Ходжагулыев.

Участники саммита обсудили основные направления взаимодействия между Центральным духовным управлением мусульман России и муфтиятом Туркменистана на 2023-2024 годы, а также вопросы формирования совместной двусторонней контактной группы по сотрудничеству, в том числе возможность участия муфтията Туркменистана в Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию в качестве наблюдателя.

Как известно, Соглашение о создании этой ассоциации было подписано в декабре 2021 года в Уфе на международной конференции по проблемам исламского образования в целях распространения правильного понимания ислама и его важной роли в развитии мировой цивилизации, которая опирается на принципы добра, справедливости и толерантности. К соглашению присоединились представители духовных управлений мусульман и исламских учебных заведений Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии.

В завершении саммита его участники выразили благодарность министерствам иностранных дел Российской Федерации и Республики Туркменистан за оказанное содействие в организации и проведении мероприятия.

Нургазы Анаркулов, журналист