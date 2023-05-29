Тысячи людей в 59 странах выступили против войн в серии миротворческих мероприятий

Бишкек, "Саясат.kg". Движение за глобальный мир отмечает десятилетие усилий по миростроительству под руководством граждан

В мае 2023 года в 89 локациях в 59 странах проходит серия мероприятий за мир, посвященных усилиям граждан по миростроительству, совершенным в течение десятилетия. 25 мая 5000 участников собрались у Ворот мира Сеульского Олимпийского парка в Южной Корее, и ожидается, что до конца этого месяца к ним присоединятся тысячи других людей со всего мира, включая Казахстан, Украину, США, Китай, Японию, Австралию и Германию.

Глобальные мероприятия под названием «10-я годовщина провозглашения Декларации о мире во всем мире и Шествие за мир HWPL», проводятся международной неправительственной организацией «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» (HWPL), зарегистрированной в Экономическим и Социальном Совете ООН, при совместной поддержке государственных и общественных организаций разных стран.

Вспоминая миротворческую деятельность HWPL за последние 10 лет, председатель HWPL Ли Ман Хи сказал: «Мы призываем к миру во всем мире с тех пор, как 10 лет назад мы пообещали работать вместе ради мира во всем мире. Мы выступаем за то, чтобы миру учили в семье и в школе, и говорим о том, что все должны стать посланниками мира. Я отправился на поле битвы в Минданао, Филиппины, чтобы возвысить голос за мир, и нам пообещали больше не воевать». Он также подчеркнул: «Все должны быть едины во имя мира и работать вместе, чтобы создать прекрасный мир и передать его в наследие будущим поколениям. Это то, что нам нужно сделать в эту эпоху, в которой мы живем».

На мероприятии было оглашено «Заявление в ознаменование 10-летия провозглашения Декларации о мире во всем мире». В заявлении говорится, что Декларация развилась в «Декларацию о мире и прекращении войн» (DPCW) для осуществления «перехода от верховенства силы к верховенству закона» на основе принципов «демократии, справедливости, гражданских свобод и равенства, свободы религии и ответственности». Далее в заявлении говорится, что за десятилетие миростроительства миллионы участников присоединились к межрелигиозным диалогам, образованию в духе мира, призыве к миру к национальным лидерам, сети молодежи в более чем 120 странах.

В совместном заявлении HWPL и участвующие организации подтвердили свою приверженность институционализации мира посредством международного сотрудничества в соответствии с целью ООН в области устойчивого развития 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». Они обязались участвовать в усилиях по медиации и повышать осведомленность, а также предоставлять образование в зонах конфликтов, расширять права и возможности молодежи и женщин, продвигать передовой опыт для участия гражданского общества.

HWPL объявила о своей амбициозной цели – собрать 10 миллионов подписей в поддержку установления международного закона о мире. Кроме того, организация проводит различные памятные мероприятия, направленные на укрепление мира в местных сообществах по всему миру. Регистрация как члена, информация о мирных проектах, а также чтение полного текста и поддержка DPCW доступны на официальном сайте HWPL по адресу: www.hwpl.kr

Подписаться в поддержку Декларации о мире и прекращении войн (DPCW): https://forms.gle/JwuwBn78sKse9TVC9

Регистрация в качестве члена HWPL (бесплатно) для получения вестей о деятельности за мир: https://forms.gle/SrFg5TuQR36ESmbV7