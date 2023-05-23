Российского депутата Константина Затулина не впустили в Казахстан

Российского депутата и зампреда комитета госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина не впустили в Казахстан, сообщают СМИ.
По информации "Sputnik Ближнее зарубежье" чиновнику объявили о нежелательности его визита и не пропустили через зону паспортного контроля.
Стоит отметить, что в сентябре 2022 года Затулин заявил о "скользком пути" Казахстана в отношениях с Россией.
У России имеются возможности, которые могут быть использованы для того, чтобы донести до Казахстана свою обеспокоенность или неудовольствие. Страна, у которой самая длинная в мире сухопутная граница с РФ, на мой взгляд, очень рискует, когда пытается, несмотря на нашу историческую и географическую близость, в создавшейся ситуации ориентироваться на западные санкции. Конечно, это не останется без реакции со стороны России, – сказал он.
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