Польша передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они передали почти все свои истребители МиГ-19 Украине, сообщают СМИ.

Анджей Дуда сообщил о передаче большей части истребителей страны Украине в Рейкьявике.

Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чем нас просила Украина, - сказал Дуда.

Президент добавил, что с передачей машин, которые должна была отправить Польша, могут возникнуть сложности. Дуда уточнил, они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".

URL: https://www.vb.kg/429626