Польша передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они передали почти все свои истребители МиГ-19 Украине, сообщают СМИ.
Анджей Дуда сообщил о передаче большей части истребителей страны Украине в Рейкьявике.
Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чем нас просила Украина, - сказал Дуда.
Президент добавил, что с передачей машин, которые должна была отправить Польша, могут возникнуть сложности. Дуда уточнил, они оборудованы по стандартам НАТО и "в связи с этим они служат безопасности НАТО".
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