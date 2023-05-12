В Казахстане мужчину арестовали за унитаз у бюста маршала Жукова

Административный суд Уральска приговорил активиста к 10 суткам ареста, расценив унитаз у бюста маршала Жукова как "мелкое хулиганство", передает Arbat.media.
Местный житель Уральска Жаннат Ахмедьяров принес к бюсту маршала Жукова унитаз. Он опубликовал фотографию с "подарком" в социальной сети Facebook.
Вот мой персональный подарок мяснику Жорке! Ленточку перевязать подарок не нашёл, так что и так пойдёт! - написал активист.
Ахмедьяров заявил, что он хотел поддержать Украину и напомнить, как в 1946 году после Великой войны у маршала Жукова нашли множество ценностей: ювелирные украшения, оружие, мебель, посуда, а также несколько десятков вывезенных из Германии унитазов.
URL: https://www.vb.kg/429476
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!