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В тюрьме умер блогер Николай Климович. Он нарисовал карикатуру на главу Беларуси

Причины смерти пока неизвестны, правозащитники пытаются их выяснить.

  
Осужденный за карикатуру на президента Беларуси Александра Лукашенко блогер Николай Климович умер в витебской колонии № 3. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Причины смерти пока неизвестны, правозащитники пытаются их выяснить.

Напомним, Климовича приговорили к одному году лишения свободы в феврале. Он признан виновным по статье о публичном оскорблении президента Республики Беларусь. Судья назначил срок 61-летнему мужчине, несмотря на вторую группу инвалидности из-за сердечного заболевания.

Климовичу неоднократно становилось плохо с сердцем, когда он еще содержался под стражей. Задержали его в декабре 2022 года. Сам он заявлял журналистам, что реальной причиной преследования стали его «очень жесткая» проукраинская и антивоенная позиции.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/265119/ 

           

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