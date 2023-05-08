В Техасе открыли стрельбу в торговом центре. Погибли восемь человек

Шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое - по дороге в больницу.

Восемь человек погибли и еще семь получили ранения в результате стрельбы, которую открыл 6 мая вооруженный злоумышленник в торговом центре Allen Premium Outlets в городе Аллен к северу от Далласа. Об этом сообщает CNN.

Нападавшего застрелил полицейский, находившийся в районе торгового центра. По свидетельствам очевидцев, преступник был одет во все черное, он был вооружен винтовкой типа AR-15, на нем был бронежилет.

В результате стрельбы, по данным медиков, пострадали люди в возрасте от пяти до 61 года. Все они госпитализированы. Трое находятся в критическом состоянии.

Шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое - по дороге в больницу.

Власти еще не назвали мотив, но следователи обнаружили активность боевика в социальных сетях, в том числе возможную связь с правым экстремизмом.



URL: https://kaktus.media/480281