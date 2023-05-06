ВОЗ отменила пандемию COVID

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19.

Об этом 5 мая на пресс-конференции сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - сказал директор ВОЗ.



Однако он отметил, что с самим вирусом еще не покончено.

"Я с большой надеждой заявляю, что COVID-19 перестал быть чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения. Однако это не означает, что с COVID-19 покончено как с глобальной угрозой здоровью. На прошлой неделе COVID-19 уносил жизнь каждые три минуты - и это только те случаи смерти, о которых мы знаем. Этот вирус здесь и останется. Он по-прежнему убивает, он по-прежнему изменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые вызовут новые всплески заболеваемости и смертности", - предостерег глава организации.



Напомним, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.



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