Узбекистанцев не будут выдворять из России за просроченную регистрацию

Отличные новости для граждан Узбекистана – российским полицейским запретили задерживать их за просроченную регистрацию и выдворять из страны.
Но эта мера будет работать только до 15 июня, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на российские СМИ.
Такие указания сотрудникам полиции дал первый замминистра МВД генерал Александр Горовой.
Граждан Узбекистана не будут депортировать, запрещать им въезд и сокращать срок временного пребывания в России, если они не прошли дактилоскопирование, фотографирование и медосвидетельствование. До 15 июня все граждане Узбекистана останутся в России, даже если они совершили административное правонарушение.
Такие послабления даны в рамках российско-узбекского сотрудничества.
Будут ли продлены эти меры после 15 июня, пока неизвестно.
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