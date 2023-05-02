В Якутии уроженца Кыргызстана зарубили мачете. Комментарий МИД

Бишкек, "Саясат.kg". Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В Мирном (Якутия) двое подростков жестоко избили и зарубили мачете 41-летнего уроженца Кыргызстана, который заступился за сына. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным изданий, все началось с обыкновенного буллинга. Местные парни постоянно задирали школьника, а на днях залили мальчика перцовкой. Отец увидел в окно, как над его сыном издеваются неизвестные, и тут же выбежал на разборки с обидчиками. Однако подростки набросились и на самого мужчину.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что они сначала отпинали его ногами, а затем один из злоумышленников достал мачете и нанес несколько ударов потерпевшему. Истекающего кровью 41-летнего мужчину обнаружили на улице прохожие, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. По информации СМИ, ему сделали девять переливаний крови.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ситуацию прокомментировали в МИД Кыргызстана. По его данным, возбуждено уголовное дело, которое находится на особом контроле всех соответствующих компетентных органов Республики Саха (Якутия).

В ведомстве со ссылкой на руководителя кыргызской диаспоральной организации отметили, что пострадавший является гражданином Российской Федерации и состояние его здоровья улучшается.



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