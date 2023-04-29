Гастарбайтеры Средней Азии устроили "эпохальный перелом" в Польше

Работники из Африки и Азии теперь долгожданные гости и в Польше

Станислав Лещенко

Мигранты из Средней Азии, являющиеся столь привычными для России, все больше перебираются в еще одну страну – Польшу. Более того, польское государство прилагает все усилия, чтобы облегчить им этот путь, а значительная часть польского общества не видит в том никакой угрозы. Как же все это соотносится с традиционными ценностями и защитой польской культуры? Оказалось, что для поляков есть вещи и поважнее.

В последние годы на исконных польских территориях все чаще звучат чужие для них языки. "Польша из государства эмигрантов становится страной иммигрантов. На мой взгляд, это некий эпохальный перелом в Польше", – указывает эксперт Польского экономического института Анджей Кубишяк.

Для сравнения – если, например, в первом квартале 2021 года поляки, работавшие за границей, перевели на родину 3,8 млрд злотых, то иностранные гастарбайтеры, приехавшие в Польшу, вывели оттуда в свои страны за тот же срок почти 5 млрд злотых.

80% от этих сумм утекли на Украину. Это никого не удивляет, поскольку Польша сделала ставку на привлечение культурно близких украинцев. Во многом именно за их счет она собирается решать свои демографические проблемы. Новым же явлением стало то, что в последнее время в Польшу нахлынули гастарбайтеры с других континентов – из Азии и даже из Африки. "Кадровые агентства проводят активные кампании по набору персонала в этом регионе", – отмечается в докладе, подготовленном польским изданием Polityka Insight.

Все континенты в гости к нам

Более того, польские работодатели постоянно указывают на утомительную бюрократию, затрудняющую процесс доставки азиатского работника в Польшу, и требуют исправить ситуацию. На длительные процедуры в этой сфере жалуются, в частности, польские садоводы и владельцы транспортных компаний, которые в Азии ищут людей, желающих работать в Польше. Специально для таких поисков будет создано консульство Польской Республики в Бангладеш, а также запланировано увеличение числа сотрудников консульства в Индии. На днях были подписаны два договора об открытиях новых визовых центров в Лодзи и Кельце – ожидается, что они распахнут двери в июне. На эти центры, в частности, ляжет работа по переводу документов, необходимых для оформления польских виз сотрудникам из дальних стран.

В одном только Мазовецком воеводстве с начала этого года разрешение на работу получили более 16 тыс. человек из Азии (в основном из Турции, Индии, Узбекистана, Непала и Филиппин), а также почти 800 человек из Африки.

В прошлом же году тамошний воевода выдал 56 738 разрешений на работу для граждан азиатских стран и 2697 – для африканцев. В целом в 2022 году, по данным правительства, в Польше было выдано почти 365,5 тыс. разрешений на работу для иностранцев. Из них более 136 тыс. получили выходцы из мусульманских стран – в основном из Средней Азии. Главным образом это молодые мужчины.

Что касается африканцев, то больше всего разрешений на работу в Польше было выдано в 2022 году гражданам Уганды (3815), Кении (2,1 тыс.), Нигерии (1,6 тыс.), Марокко (1,2 тыс.) и Египта (более 900). Есть пришельцы из и Южной Америки – больше всего из Колумбии (4,1 тыс.). Что касается украинцев, то в прошлом году им в Польше было выдано чуть более 85 тыс. разрешений на работу. 18,4 тыс. разрешений выдали белорусским гражданам.

Правые в ярости

Такая доля разрешений, выданных приезжим из мусульманских стран, очень беспокоит польских правых политиков. Бывший вице-премьер и министр экономики Януш Пехоциньский признает, что в случае с гражданами Индии в 2022 году было выдано на 171% больше разрешений, чем годом раньше. В случае с гражданами Узбекистана рост составил 122%, Непала – 85%, Филиппин – 70%, Турции – целых 240%!

Парламентарий Кшиштоф Босак из "Конфедерации свободы и независимости" обвинил правящих из "Права и справедливости" в обмане и предательстве своих избирателей. По словам Босака, политики из "ПиС" за риторикой о защите национальной культуры и исконных польских консервативных ценностей скрывают тот факт, что сейчас в Польшу въехало количество мусульман, вполне сопоставимое с числом беженцев, которых хотело отправить в это государство руководство Евросоюза в ходе "миграционного бума" 2015 года. Тогда руководство страны отказалось принимать иноплеменников, но вот они тихой сапой все равно оказываются в Польше.

Опасения в данном случае высказываются стандартные для таких случаев – приезжие-де "размывают" своим присутствием уникальную польскую культуру и несут с собой риск роста преступности.

Экономисты, впрочем, высказывают опасения и иного рода. Так, бывший заместитель министра финансов Цезарий Мех предупреждает, что в долгосрочной перспективе наплыв трудовых мигрантов приведет к торможению развития технологий в Польше – зачем ломать голову над технологическими новинками, когда много дешевых рабочих рук?

Но так ли уж сильны антииммигрантские настроения поляков? Хотя Польшей сейчас управляет консервативная партия, две трети поляков, если верить результатам опросов, выступают за либерализацию миграционной политики. Согласно полученным данным, 65% респондентов из Польши считают, что власти должны разрешить "большому или определенному количеству людей" другой расы или этнической группы приехать и жить в стране. В случае иммигрантов из культурно близких стран, например Украины, поддержка еще больше. И этим поляки разительно отличаются от венгров и чехов, являющихся ярыми противниками либеральной иммиграционной политики.

Прагматика перевесила

Если сравнивать с показателями предыдущих лет, то окажется, что уровень толерантности поляков к приезжим значительно вырос. Почему?

Во-первых, дело в элементарной смене поколений – пожилых поляков, придерживающихся католической веры и приверженных, что называется, "скрепам" и "устоям", сменяет молодежь, считающая, что быть традиционалистом – это "не круто". Молодежь в большинстве своем придерживается либеральных воззрений, отрицающих ксенофобию.

Во-вторых, имеют значение и чисто прагматические соображения. Польша охвачена демографическим кризисом, число работающих поляков сокращается. Если этот процесс продолжится, то кто будет платить полякам пенсию по мере их естественного отхода от активной трудовой деятельности?

Что выглядит на первый взгляд странным на этом фоне – суровая политика по отношению к нелегальным мигрантам, которую проводят польские силовые структуры. Поляки жесточайшим образом "разворачивали" беженцев в 2021-м, в разгар миграционного кризиса, продолжают делать это и сейчас. Людей, застигнутых на границе, подвергают пыткам и избиениям. Практически еженедельно поступают сообщения о полуживых людях и трупах, обнаруженных на пограничной полосе. С начала года на границе Белоруссии с Польшей зарегистрировано уже пять смертей мигрантов. "Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, польские власти не прекращают практику насильственных вытеснений, "депортаций на тот свет" и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации", – отметили в белорусском государственном пограничном комитете.

У такого отношения к мигрантам есть несколько объяснений. Во-первых, польские чиновники уверены, что беженцы в любом случае работать не собираются, что их главная цель – сесть на пособия ЕС и превратиться в отягощение для бюджета. Во-вторых, брутальное обращение с беженцами призвано замаскировать в глазах избирателя "Права и справедливости" те вещи, на которых ему задерживать взгляд не рекомендуется, – то самое ползучее проникновение в Польшу во все возрастающем количестве гастарбайтеров из Азии и Африки. И в-третьих, особый гнев по отношению к этим несчастным мигрантам вызывает то, что они пытаются пробраться в Евросоюз с белорусской территории. "Режим диктатора Лукашенко" демонизирован в Польше до предела, а мигрантов, соответственно, объявили его "гибридным оружием".

Но в любом случае известие о том, что при власти консервативного "Права и справедливости" осуществляется массовая инфильтрация в Польшу азиатов и африканцев, у многих может вызвать оторопь. Однако это общая политика многих государств, испытывающих проблемы с демографией, не исключая и России. Потому что есть лозунги и есть объективная реальность, с которой приходится считаться.

Там, где нет собственного достаточного ресурса, приходится практиковать ввоз рабочей силы из-за рубежа. Давая при этом возможность популистам всех мастей кричать про "коварные власти", желающие "заменить нас пришельцами". Хотя эти самые "пришельцы" будут обеспечивать пенсию тем самым крикунам.

Источник - Взгляд