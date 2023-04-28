Родились первые в мире зачатые с помощью робота дети

Technology Review: в США родились две девочки, зачатые с помощью робота
В результате процедуры экстракорпорального оплодотворения, проведенной роботом, родились два здоровых ребенка. О первых в мире детях, зачатых с помощью робота, сообщает Technology Review.
Весной 2022 года инженер Эдуард Альба из Барселоны (Испания) провел процедуру ЭКО в Нью-Йорке (США) с использованием изобретенного им робота со спермой. Он ввел инъекцию с мужской половой клеткой в находящуюся в микроскопической чашке Петри яйцеклетку, оперируя роботом с помощью ноутбука, микроскопа и контроллера от Sony PlayStation 5. Всего было оплодотворено двенадцать яйцеклеток. "Я был спокоен. В тот момент я думал - это просто еще один эксперимент", - вспоминает Альба.
Два здоровых эмбриона были подсажены в матку женщине, родившей недавно двух здоровых девочек.
Компания-разработчик робота Overture Life надеется, что устройство станет первым шагом к автоматизации искусственного оплодотворения.
Ранее репродуктолог, акушер-гинеколог Юлия Колода назвала одну из самых распространенных причин невозможности забеременеть среди россиянок. По ее словам, женщины с лишним весом и ожирением имеют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
Источник - Лента.Ру
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