Ежедневно в мире на своих рабочих местах умирают более 6 тыс. человек — МОТ

Ежегодно около 2,3 млн мужчин и женщин умирают в результате несчастных случаев на рабочем месте или заболеваний, связанных с работой.

Такую статистику представил директор Центра исследований социально-трудовых отношений Эльдар Таджибаев со ссылкой на исследование Международной организации труда.

Это в среднем 6 тыс. человек в день. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн несчастных случаев на производстве и 160 млн летальных исходов от профессиональных заболеваний.

«Статистика производственного травматизма в Кыргызстане тоже печальная. Ежегодно по республике фиксируется более 50 смертельных случаев на производстве, сотни работников теряют трудоспособность и получают инвалидность. И это только официальные данные по расследованным несчастным случаям. В неформальном секторе, который составляет около 70% экономики, такие случаи остаются латентными», — рассказал Таджибаев.

Наиболее травмоопасными профессиями в Кыргызстане считаются горнодобывающая отрасль, сферы строительства, транспорта и энергетики.

«В 2022 году силами инспекции труда профсоюзов обследовано 454 организаций, в том числе совместно с государственными органами надзора 60 организаций. В результате было выявлено 505 нарушений требований норм и правил охраны труда и техники безопасности. За нарушение требований правил и норм охраны труда 11 должностных лиц были отстранены от занимаемой должности. Произведены расчеты возмещения вреда здоровью работников на сумму около 100 млн сомов», — сообщил начальник технической инспекции труда Федерации профсоюзов КР Догдурбай Тыныбеков.

Основными причинами несчастных случаев является неисполнение требований и норм охраны труда и техники безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты, необходимыми материалами, механизмами, запчастями, отсутствие контроля со стороны службы охраны труда или вообще ее отсутствие, не прохождение сотрудниками обучения, инструктажа и др.

Ежегодно 28 апреля в более чем 100 странах мира отмечается Всемирный день охраны труда. Это делается для привлечения внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда, в целях снижения производственного травматизма и профзаболеваемости, сохранения жизни и здоровья людей.

Работодатели и работники должны быть более ответственными в вопросах охраны труда, так как речь идет о самых главных жизненных ценностях – здоровье и жизни людей.

Кабар