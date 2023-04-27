В России приняли закон о лишении приобретенного гражданства

Юристы не исключают, что к таковым могут быть отнесены, например, обязанности, связанные с прохождением военной службы.

Лишиться приобретенного гражданства России теперь можно будет не только за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса, но и просто на основании заключения ФСБ. Такие поправки сегодня, 26 апреля, вслед за Госдумой одобрил Совет Федерации. А добровольно выйти из российского гражданства не смогут те, кто не выполнил перед страной ряд обязательств. Юристы не исключают, что к таковым могут быть отнесены, например, обязанности, связанные с прохождением военной службы.

Также законом предусматривается возможность упрощенного получения российского паспорта иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Одновременно закон расширяет перечень случаев, при которых возможен отзыв гражданства РФ у лиц, ранее принятых в него. Так, гражданство может быть прекращено при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ и по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ. В случае совершения действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ, решение о прекращении гражданства принимает МВД России или его территориальные органы.

Ранее для лишения россиянина приобретенного гражданства в законе было предусмотрено только одно основание - если в судебном порядке выяснилось, что заявитель предоставил подложные документы или заведомо ложные сведения о себе. В 2017 году, несмотря на критику правозащитников, депутаты расширили понятие заведомо ложных сведений. Под ними стало пониматься совершение "террористических" и "экстремистских" преступлений.

В новом законе расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности лишиться приобретенного гражданства можно будет за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества. Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны. Кроме того, в этот перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и ряд других.



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