Россия хочет вернуть всех "сбежавших" граждан после объявления о мобилизаци

Россия должна вернуть на родину граждан, которые "не нарушали закон и не встали на путь врага".

По официальным данным, около миллиона россиян покинули страну после объявления президентом Путиным всеобщей мобилизации. Однако Кремль считает, что цифры завышены, передает Arbat.media.

Число россиян, покинувших Россию после начала войны в Украине, завышено, пишут российские СМИ, ссылаясь на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Я не склонен преувеличивать их количество, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры. Знаю, что это не так, - сказал он.

Песков также считает, что Россия должна вернуть на родину граждан, которые "не нарушали закон и не встали на путь врага".

По неофициальным данным, после того как президент Владимир Путин объявил мобилизацию, Россию покинули от 700 тысяч до миллиона человек. Согласно статистике Минэкономразвития России, только в сентябре численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет сократилась на 600 тысяч человек.

Источники также пишут, что за первые девять месяцев 2022 года страну покинуло 1,1 млн человек.

По их данным, Россия потеряла более 23% топ-программистов и высококвалифицированных врачей. Сейчас рынок испытывает кадровый голод в масштабах, которых статистика не видела за всю современную историю страны.





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