Екатеринбургу не хватает трудовых мигрантов — глава города

Екатеринбургу не хватает трудовых мигрантов.
Об этом на встрече с журналистами в рамках первого Евразийского медиафорума сообщил глава города Алексей Орлов.
«Точные цифры назвать не могу, этим занимается миграционная служба. Но то, что нам не хватает трудовых мигрантов, — это факт», — сказал он.
По его словам, в прошлом году в городе сдали почти 1,6 миллиона тысяч квадратных метров жилья и около 800 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Трудовые мигранты принимали активное участие в строительных проектах. Чиновник также отметил, что в Екатеринбурге представлены более 20 дипломатических миссий. С ними у администрации города складываются хорошие отношения.
Стороны проводят работу, чтобы решать в том числе и проблемы трудовых мигрантов — поддержка в регистрации, получении необходимых документов, помощи в трудоустройстве.
Глава Екатеринбурга также отметил, что все регулируется миграционным законодательством. Возможности муниципалитета ограничены.
«В Екатеринбурге уровень безработицы на исторически низком уровне — меньше 4 процентов. Люди все заняты. Но то, что касается строительного комплекса, то там колоссальная нехватка рабочих. Много у нас площадок. В сфере дорожных работ. Сегодня реализуется масштабный проект по строительству скоростной магистрали из Москвы через Казань в Екатеринбург. Там тоже острая нехватка кадров», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264045/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!