Екатеринбургу не хватает трудовых мигрантов — глава города

Екатеринбургу не хватает трудовых мигрантов.

Об этом на встрече с журналистами в рамках первого Евразийского медиафорума сообщил глава города Алексей Орлов.

«Точные цифры назвать не могу, этим занимается миграционная служба. Но то, что нам не хватает трудовых мигрантов, — это факт», — сказал он.

По его словам, в прошлом году в городе сдали почти 1,6 миллиона тысяч квадратных метров жилья и около 800 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Трудовые мигранты принимали активное участие в строительных проектах. Чиновник также отметил, что в Екатеринбурге представлены более 20 дипломатических миссий. С ними у администрации города складываются хорошие отношения.

Стороны проводят работу, чтобы решать в том числе и проблемы трудовых мигрантов — поддержка в регистрации, получении необходимых документов, помощи в трудоустройстве.

Глава Екатеринбурга также отметил, что все регулируется миграционным законодательством. Возможности муниципалитета ограничены.

«В Екатеринбурге уровень безработицы на исторически низком уровне — меньше 4 процентов. Люди все заняты. Но то, что касается строительного комплекса, то там колоссальная нехватка рабочих. Много у нас площадок. В сфере дорожных работ. Сегодня реализуется масштабный проект по строительству скоростной магистрали из Москвы через Казань в Екатеринбург. Там тоже острая нехватка кадров», — заключил он.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264045/