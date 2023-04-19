Запад подыскивает нового президента для Украины: озвучены три кандидатуры

Пока озвучены три кандидатуры

Новый майдан может случиться на Украине по окончании СВО. Такой прогноз дает европейское издание Politico со ссылкой на украинского экс-министра, пожелавшего остаться анонимным. Украинское общество накопило критическую массу несбывшихся надежд, а Зеленский погряз в коррупционных схемах - все это может совсем скоро "выстрелить". Тут еще и магия чисел в тему: первый майдан потряс Киев в 2004 году, второй - в 2014-м. Случится ли в 2024-м, во время украинских выборов, третий майдан и кто может занять президентское кресло на Банковой после Владимира Зеленского - "МК" узнал у политологов.

Пока озвучены три кандидатуры

"Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться", - приводит Politico слова бывшего украинского министра. А триггером к новому перевороту может стать сам Зеленский с его авторитарными замашками. Кроме того, Украина при нынешнем хозяине Банковой погрязла в коррупции. Это тоже никому не нравится.

Вероятность майдана на Украине действительно есть, считает политолог Василий Стоякин. Социальный взрыв может произойти, если стороны нынешнего конфликта подпишут некие мирные соглашения или хотя бы договорятся о перемирии. В таком случае Киев не выполнит данное своим же гражданам клятвенное обещание дойти до границ 1991 года. Это и может стать причиной начала народных волнений.

- Это может быть бунт, мятеж, но не "святой майдан". Никакой майдан невозможен без согласия американского посольства. Но если о возможности переворота пишет Politico, значит, это намек Зеленскому из Вашингтона: там им недовольны, - рассуждает Стоякин.

Намеки Белый дом на Банковую посылает уже не первый раз, но Зеленский воспринимать их не планирует. Поэтому у США может родиться (если уже не родился) более тонкий план, как убрать киевского лидера с политического олимпа, не прибегая к жестким силовым сценариям. Американцы просто не дадут Зеленскому выиграть выборы. Они, напомним, на Украине запланированы на осень 2024 года.

- Если к осени следующего года президентский пост на Украине вообще сохранится, Зеленский на выборах проиграет. У американцев есть возможности повлиять на итоги выборов, - говорит Стоякин.

Эксперты о потенциальных кандидатах в президенты Украины говорят с известной степенью осторожности. Но и те фамилии, которые политологи называют сегодня, ничего хорошего Незалежной не принесут.

- Один из тех, кого Украине могут подсунуть в качестве нового президента, - убийца и бандит Сергей Стерненко, бывший глава одесского "Правого сектора" ("Правый сектор" признан террористической организацией и запрещен в России). Стерненко - представитель структур Джорджа Сороса. Второй кандидат - главком ВСУ Валерий Залужный. Это человек небольшого ума, но с волевым лицом и безусловными военными заслугами. Кроме того, активно раскручивается в качестве возможного кандидата начальник ГУР Кирилл Буданов. Но ходят слухи, что он - проект нынешнего офиса президента и "спойлер" для Залужного. А может, и наоборот - Залужный является "спойлером" для Буданова, - рассуждает Василий Стоякин.

Эксперт допустил захват власти на Украине Будановым или Залужным

Политолог Алексей Макаркин добавляет, что на данный момент совершенно неясно, в какой обстановке будут проходить выборы президента Украины-2024: в условиях активной фазы конфликта год с лишним - слишком долгий горизонт планирования.

Однако уже очевидно, что США и Европа изменили тактику и решили не делать ставку только на одного Зеленского. Если в прошлом году поддержка любых его действий была безусловной, то теперь Запад задумывается - а стоит ли вообще класть все яйца в одну корзину?

- Запад опасается авторитаризма Зеленского. Они уже проходили это с Михаилом Саакашвили, когда он, будучи уверенным в том, что ему от США и ЕС предоставлен карт-бланш, даже не предупредил их о планах пойти войной на Южную Осетию, - поясняет Макаркин. - У Зеленского карт-бланша нет, и подобными публикациями в авторитетных СМИ западные кураторы ему об этом прозрачно намекают.

- Запад понимает, что идентифицировать Зеленского с Украиной рискованно. Это намек ему, чтобы не зарвался и сохранил политический плюрализм. Но с четкой ориентацией на Запад. Поэтому США и ЕС будут поддерживать тех из его оппонентов, кто мыслит в духе евроинтеграции и настроен не пророссийски. На Западе поняли, что делать персональные ставки опасно, - заключил Макаркин.

Источник - МК