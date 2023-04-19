Угроза безопасности США: В Нью-Йорке обнаружили отделение тайной китайской полиции

Минюст США заявил об обнаружении секретного отдела полиции КНР в Нью-Йорке

Дэвид Сандберг, заместитель директора Федерального бюро расследований, выступает во время пресс-конференции, организованной Министерством юстиции, чтобы объявить об арестах и обвинениях против нескольких лиц, связанных с китайским правительством, за преступления, нарушающие суверенитет Соединенных Штатов, в Нью-Йорке

Нью-йоркская прокуратура предъявила обвинения двум мужчинам, подозреваемым "в тайном сговоре с КНР".

Агенты ФБР обнаружили в манхэттенском Чайнатауне секретный пост китайской полиции еще прошлой осенью. В ходе расследования выяснилось, что он управлялся сотрудниками китайских спецслужб и являлся одним из более чем 100 подобных отделений, разбросанных по всему миру в местах компактного проживания этнических китайцев.

Арестованных, 61-летнего Лу Цзяньвана и 59-летнего Чэнь Цзиньпина, этнических китайцев, имеющих гражданство США, обвиняют в проведении различного рода тайных операций в интересах официального Пекина, которыми они управляли из неприметного офиса, расположенного на Манхэттене. Также в числе обвинений – препятствование правосудию и действия в интересах другого государства без необходимой на то регистрации.

По сообщениям американских СМИ, знакомых с материалами следствия, подобного рода полицейские участки действовали не только в Нью-Йорке и осуществляли самые разнообразные функции – от разрешения конфликтов, возникших в китайской диаспоре, до сбора разведывательной информации, а также слежкой за диссидентами.

Необходимо отметить, что Чайнатауны – кварталы, населенные иммигрантами из КНР, существуют во многих городах мира. Далеко не все их обитатели являются легальными резидентами, а находятся в стране проживания с просроченными визами. Также выходцы из Китая неохотно принимают гражданство других государств, так как в этом случае они лишаются китайских паспортов. Все это способствует закрытости подобных сообществ, сохраняющих своеобразную зависимость от метрополии.

Прокурор Бреон Пис, комментируя это дело, заявил, что обнаруженный в Нью-Йорке участок "имел зловещее назначение". Он сообщил, что у следствия якобы есть доказательства того, что в Нью-Йорке китайские "полицейские" следили за одним из китайских диссидентов, т.е. "осуществляли слежку за жителем США на американской территории", тем самым нарушая суверенитет Соединенных Штатов.

Ранее посольство КНР в США заявляло, что подобного рода китайские посты правопорядка действительно существуют в разных странах мира и комплектуются исключительно добровольцами, оказывающими соотечественникам помощь в разного рода ситуациях.

Источник - КП