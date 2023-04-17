Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в субботу в Journal officiel de la République française.
"Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. В первом пункте "шестьдесят два" заменяется словами "шестьдесят четыре", - говорится в тексте документа.
Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Источник: ТАСС
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