Эксперт: В будущем Россия может стать полноценным вассалом Китая

Поражение в войне в Украине может значительно ослабить Россию, которую Китай считает одним из своих основных партнеров.

Об этом рассказал глава аналитической группы глобальной безопасности в центре исследований безопасности при Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе доктор Брайан Карлсон.

"Китай беспокоит в первую очередь политическая дестабилизация ситуации в России и смена режима Путина. И если ситуация начнет выглядеть движущейся в таком направлении, у Китая появится соблазн предоставить оружие России. Но это несет с собой большие риски для Китая, потому что против него последуют санкции, а его отношения с западными странами ухудшатся", - отметил он.

Карлсон добавил, что Россия имеет в будущем риск стать полноценным вассалом Китая в политическом плане.



"У Китая есть свои интересы в том, чтобы поддерживать Россию и ждать от нее того же. И в ближайшем будущем эти две страны будут поддерживать сотрудничество. Но это связано с высоким риском того, что со временем Россия станет все больше зависеть от Китая и станет его полноправным вассалом", - сказал он.



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