В России уклонистам предлагают запретить выезжать из страны и брать кредиты

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.
Отмечается, что все повестки будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу и неважно, каким способом она была получена.
Комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через портал госуслуг.
Поправки к законопроекту включают также «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной. «Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал Андрей Картаполов.
Он добавил, что в случае, если призывник вновь не явится, то, согласно поправкам, через 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать свое предприятие и брать кредиты. В военкоматах появится единый реестр военнообязанных.
В марте в Генштабе РФ заявили, что военкоматам поставили задачу во время призывной кампании оповещать граждан в электронном виде. В тот же день пользователи портала «Госуслуги» заметили, что на сайте больше нельзя удалить аккаунт. В Минцифры РФ сообщили, что учетную запись можно удалить и это не будет считаться уклонением от службы в армии.
Военкоматы в Тульской и Ростовской областях, а также в Москве говорили, что не станут направлять призывникам электронные повестки.
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уведомление от военкоматов в электронном виде будет приравнено к вручению повестки лично в руки.
Напомним, в ноябре 2022 года «Единая Россия» предложила ввести уголовное наказание для уклонистов от мобилизации.
Депутаты и сенаторы намеревались внести в Госдуму законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации. Предлагалось ввести штрафы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Позже в Госдуме отказались от этого законопроекта.
Напомним, после начала боевых действий РФ в Украине 24 февраля 2022 года из России стали массово выезжать граждане страны. После объявления мобилизации число желающих вернуться на родину россиян также сократилось. На разных уровнях власти в РФ предлагалось ввести какие-либо меры в отношении таких соотечественников. Последних даже называли предателями.
Ранее сообщалось, что число россиян, посетивших Кыргызстан, в 2022 году увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями 2021-го. По данным Погранслужбы КР, в прошлом году в Кыргызскую Республику прибыли 649 тысяч 919 граждан Российской Федерации, убыли — 621 тысяча 232. За 2021 год число посетивших Кыргызстан россиян было в примерно в 1,9 раза меньше.
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