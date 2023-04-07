В Казахстане протестующие с требованием трудоустройства заночевали у здания акимата

В Казахстане в городе Жанаозене продолжается забастовка местных жителей, требующих постоянного трудоустройства, и членов их семей.

В ночь на 7 апреля собравшиеся заночевали перед зданием акимата города. Полиция предупредила их о «незаконности» их акции. Собравшиеся отметили, что не нарушают закон, так как вышли на акцию с уведомлением.

«Наше требование одно — работа. Мы будем стоять до тех пор, пока не предоставят нам работу. Если ничего не решится, то собравшиеся здесь готовы объявить голодовку», — сказал один из участников акции, сделав видеообращение.

По предварительным данным, ночью перед акиматом было около десятка человек.

К этому дню в Жанаозене продолжаются две забастовки. Одна проходит перед зданием акимата: местные жители требуют постоянного трудоустройства для себя и членов своих семей.

Вторая забастовка — перед офисом нефтедобывающего предприятия «Озенмунайгаз», которая началась 4 апреля.

В тот день в Жанаозене более сотни людей, работавших в нефтесервисной компании «Берали Мангистау Company», подрядчике предприятия «Озенмунайгаз», собрались у офиса «Озенмунайгаза». Работники, среди которых водители, техники, крановщики, машинисты подъёмников, мастера и операторы подземного ремонта скважин, стаж которых варьируется от нескольких до десятков лет, требуют трудоустройства в «Озенмунайгазе», его структурных подразделениях или подрядных организациях.

В 2021 году летом и осенью работники компании «Кезби» по ремонту скважин крупнейшей нефтегазовой компании Мангистауской области «Озенмунайгаз» несколько раз устраивали забастовки, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. В мае 2022 года более 20 работников ездили в Астану и почти две недели ночевали перед зданиями министерства труда и социальной защиты населения и компании «КазМунайГаз». Часть работников уволили, они с августа работали в «Берали Мангистау Company».