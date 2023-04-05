Эрдоган потребовал срочно реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совета безопасности ООН.

Об этом пишет информагентство "Анадолу".

Эрдоган произнес речь на ужине с иностранными послами и дипломатами в Анкаре. И заявил, что порядок, ограничивающий судьбу человечества пятью странами, не является устойчивым.

"Нынешний порядок, при котором судьбу человечества решают пять стран, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием", - сказал Эрдоган.

Относительно конфликта в Украине Эрдоган выразил веру в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянуло".



Напомним, Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Применив это право, Россия ветировала резолюцию с призывом вывести свои войска из Украины. Ранее США пытались добиться исключения России из Совета по правам человека ООН, однако там заявили, что пребывание России в Совете безопасности ООН можно сделать некомфортным, изолировать ее, но исключить из состава не получится. А с 1 апреля Россия на месяц возглавила Совбез ООН.



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