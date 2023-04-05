Трамп арестован в Нью-Йорке!

В последние минуты СМИ США сообщают об аресте Трампа. Тон - истерично-радостный.

Подробностей пока нет.

4 апреля бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения по 33 пунктам "по делу порноактрисы Сторми Дэниелс". Следователи считают, что он заплатил женщине $130 тыс. за молчание об их романе. Трамп стал первым экс-главой американского государства, против которого выдвинули уголовные обвинения. Он должен явиться в суд для дачи показаний. Ранее экс-президент выставил свою кандидатуру на выборы 2024 года. Однако его возможное участие теперь под вопросом. Подробности - в материале "Известий".

Охота на Трампа

"Демократы лгали, обманывали и воровали, поскольку были одержимыми заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое", - заявил 45-й президент США. По словам Дональда Трампа, обвинения хотят предъявить "невиновному".

Экс-лидер заметил, что с потенциальным уголовным преследованием сталкивался и раньше, однако прежде официальных обвинений против него не выдвигали. Он стал первым бывшим президентом - фигурантом уголовного дела.

Решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений в связи с выплатами порнозвезде Сторми Дэниелс он назвал "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории". В конце 2022 года он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года.

Помимо этого, Трамп пригрозил, что "эта охота на ведьм обернется" в первую очередь против нынешнего президента США Джозефа Байдена.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порнозвезде Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. Расследование длилось последние пять лет.

О романе с Дональдом Трампом актриса рассказала в своей книге "Полное откровение", которая вышла в свет в 2018 году. СМИ тогда смаковали пикантные подробности, которыми она делилась в публикации. В частности, она рассказала, что он был далеко не лучшим ее любовником, к тому же целовался так себе.

Из этой книги весь мир узнал, что первое свидание актрисы и будущего президента США состоялось в роскошном пентхаусе на одном из популярных американских курортов. По словам Дэниелс, хозяин апартаментов встретил ее в тапочках и шелковой пижаме, а потом долго "пускал пыль в глаза, хвастаясь, чего ему удалось добиться в жизни".

По словам Дэниелс, Трамп, который в то время вел реалити-шоу "Кандидат", пригласил ее на встречу, обещая сделать участницей телепроекта. Отношения между ними продлились не более полугода.

Через несколько лет после завершения романа к актрисе подошел незнакомый мужчина на парковке и предупредил, чтобы она никому не рассказывала об интрижке с Трампом. В 2016 году с ней встретился его адвокат Майкл Коуэн, который, по словам порнозвезды, дал ей $130 тыс. Эти деньги Дэниелс потратила на прицеп для перевозки лошадей.

Разбирательство началось после того, как экс-адвокат бывшего президента Майкл Коэн рассказал, что во время предвыборной кампании 2016 года передал Дэниелс деньги в обмен за молчание об их романе с женатым Трампом в 2006 году.

Поводом для расследования стало то, что принадлежащая Трампу компания обозначила эту сумму как оплату юридических услуг. Следователи считают, что это подделка финансовых документов.

Неожиданное решение

4 апреля обнародуют обвинительный акт. По сведениям портала Yahoo News, бывшему президенту намерены предъявить 33 уголовных обвинения. При этом речь идет о самом низком уровне преступлений, согласно Уголовному кодексу штата Нью-Йорк.

Как правило, в таких случаях речи не идет о лишении свободы. Однако если целью подлога было что-то скрыть или совершить другое преступление, то тогда обвиняемому может грозить до четырех лет тюрьмы. По сведениям источника Yahoo News, тем, кто впервые совершил преступление, обычно удается даже в этом случае избежать тюремного срока.

Бывший президент отрицает связь с порноактрисой, однако признает, что передавал деньги своему адвокату на основании частного договора.

Решение жюри было неожиданным для Трампа и его окружения. Как заявлял сам бывший американский лидер, по его ощущениям, прокуратура отказалась от этой затеи из-за ее бесперспективности. Но он ошибся.

Адвокаты бывшего главы государства называют обвинение "самой низкой точкой в истории уголовного правосудия США" и "попыткой нажиться на бренде Трампа". По словам защитника экс-лидера Джо Такопины, дело представляет собой опасный прецедент политического преследования. По его мнению, дело в отношении политика никогда не возбудили бы, если бы он не объявил о своем намерении вновь побороться за пост президента США.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти раскритиковал решение, а также отметил, что прокурор "превратил священное американское правосудие в оружие против Трампа".

А потенциальный конкурент Трампа в борьбе за президентскую номинацию, губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что штат, где находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, "не будет помогать в запросе об экстрадиции", поскольку обстоятельства этого дела "довольно сомнительные".

Ожидается, что Трамп появится в нью-йоркском суде 4 апреля. Он уже призвал своих сторонников выйти на акции протеста, если ему все же предъявят уголовные обвинения.

Помимо этого, он заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей для проверки деятельности прокуратуры Манхэттена. Одним из главных обещаний в кампании нового прокурора Элвина Брэгга стала борьба с Дональдом Трампом. Теперь ему собираются поставить в вину попытку вмешаться в избирательную кампанию и помочь Джозефу Байдену.

А пока этот скандал, по мнению адвоката Трампа Джо Такопины, только на руку бывшему президенту, поскольку может добавить ему еще больше популярности.

"Вы знаете, с Дональдом Трампом все проходит по-другому. В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее. Он всегда говорил, что власти используют систему правосудия в качестве оружия, чтобы навредить политическим оппонентам. И вот это тому пример", - пояснил он "РИА Новостям".

Трамп обречен

Впрочем, профессор права Университета Пейс и бывший прокурор Управления по борьбе с коррупцией штата Нью-Йорк Беннетт Гершман придерживается другой точки зрения.

"Я думаю, они [и сам Трамп, и его организация] обречены. Кто захочет иметь с ними дело?" - полагает эксперт. По мнению политолога, подобные обвинения могут "запятнать честь компании".

"Его корпорация уже стала токсичной. То, что ее глава находится под следствием, не улучшает ее имидж. Они и так приняли на себя большой удар, существуют проблемы, но теперь Трамп лишь усугубляет ситуацию", - полагает он.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что главная цель этого расследования - убрать Трампа из американской политики.

- Причем не только из предстоящей избирательной кампании, а вообще. Он ведь даже выгоден демократам, поскольку отпугивает колеблющихся избирателей. Они бы с большим удовольствием проголосовали за Десантиса, который представляет угрозу для демократов. Трамп ломает традиции американской политики. Он считает: зачем тратить деньги на поддержку Европы, на присутствие Америки в разных частях света, когда их можно израсходовать на потребности американских налогоплательщиков, например помочь фермерам из Айовы, - отметил специалист.

По словам политолога, для Трампа союзники США за границей - обуза.

- Трамп в этом смысле - преемник американской политики изоляционизма. К тому же он не испытывает никакого уважения ни к американским институтам, ни к своим предшественникам. Он обращается напрямую к американцам в обход медиа и других институтов. Он сдвигает Республиканскую партию в сторону внесистемности, большего радикализма, антиглобализма, изоляционизма, антиэлитности, протеста, - пояснил эксперт.

Такая стратегия отталкивает колеблющихся избирателей, поэтому задача политиков сейчас - попробовать остановить этот сдвиг Республиканской партии.

- Скорее всего, кампания против Трампа будет продолжена. Демократы явно хотят видеть его за решеткой, потому что он подрывает политическую систему, равновесие между демократами и республиканцами, подрывает консенсус. Республиканцы ему сочувствуют, иначе их не поймут избиратели. Если политик-республиканец начинает сомневаться в Трампе, то активисты могут его прокатить на очередных праймериз. Партия лучше выдвинет какого-нибудь непроходного кандидата, чем изменника. А раз предателем быть никто не хочет, то все сочувствуют Трампу, - считает Макаркин.

Несмотря на поддержку со стороны Десантиса в адрес бывшего президента, сам Трамп продолжает критиковать губернатора Флориды.

- Просто экс-лидер понимает, что Десантис играет в свою игру, у него свои интересы, ему надо привлечь на свою сторону максимум сторонников Трампа. В случае если экс-президент будет изгнан из политики, демократы и республиканцы продолжат дальше конкурировать, хотя не как раньше. Ведь трампизм никуда не уйдет. Видимо, прокурору было легче всего собрать какие-то доказательства против Трампа по этому уголовному делу. Но против Трампа есть и другие дела, по которым могут быть предъявлены очередные обвинения, - подытожил эксперт в беседе с "Известиями".

Источник - ЦентрАзия