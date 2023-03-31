Против Трампа выдвинули обвинения из-за выплаты порнозвезде. Ожидается его арест

Большое жюри округа Манхэттен в четверг проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу по уголовному делу, сообщает Meduza

Информацию, которую передала The New York Times со ссылкой на четыре источника, через несколько часов официально подтвердила прокуратура.

Обвинители заявили, что связались с адвокатами экс-президента, чтобы договориться о времени задержания политика. По словам его защитников, это может случиться в ближайший вторник.

Ожидается, что Трампа задержат и сфотографируют, а также у него снимут отпечатки пальцев, после чего судья решит вопрос о мере пресечения. Рон ДеСантис, губернатор Флориды, где находится резиденция Трампа, заявил, что штат не станет реагировать на экстрадиционный запрос, если он будет отправлен нью-йоркской прокуратурой.



Текст обвинения будет опубликован в течение нескольких дней по решению районного прокурора. Известно, что бывшему президенту США вменяют тяжкую статью - обвинение касается платежа в размере $130 тыс. за молчание, который перед выборами 2016 года получила порноактриса Сторми Дэниелс от юристов Трампа. Сам политик отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. В ответ на публикацию NYT он назвал преследование политическим и заявил, что "демократы совершили немыслимое, обвинив невиновного в откровенной попытке повлиять на выборы". CNN, ссылаясь на два знакомых с делом источника, пишет, что в деле против Трампа больше тридцати пунктов обвинения, связанных с мошенничеством.

В ноябре 2022 года Трамп объявил, что будет выдвигаться на президентских выборах, которые пройдут осенью 2024 года. Еще несколько расследований, связанных с его возможными преступлениями, находятся на начальной стадии.

Как утверждает Сторми Дэниелс, в 2006 году у них с Дональдом Трампом была сексуальная связь. Также Дэниелс заявляла, что в 2011 году, после того как она рассказала свою историю изданию In Touch Weekly, к ней подошел неизвестный на автостоянке в Лас-Вегасе и потребовал, чтобы она "оставила Трампа в покое".

Информация о том, что накануне президентских выборов 2016 года представители Трампа могли заплатить Дэниелс за молчание, была опубликована в The Wall Street Journal в 2018 году. По данным издания, получив деньги, актриса обязалась не делать публичных высказываний о своих взаимоотношениях с политиком.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, обвиненным по уголовному делу.



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