ЕС может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии за реэкспорт в Россию

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на документ.
Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции в отношении стран Центральной Азии за помощь России в обход ограничительных мер. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на документ.
По данным издания, должностные лица ЕС зафиксировали рост экспорта в центральноазиатские государства товаров с технологиями двойного назначения, например, стиральных машин и подержанных автомобилей. В Брюсселе опасаются, что эти технологии впоследствии попадают в Россию.
Согласно представленному плану, Евросоюз намерен провести переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях содействия обходу санкций.
Telegraph также отмечает, что если ЕС найдет доказательства реэкспорта в Россию, он может ограничить доступ любых государств, предприятий или физических лиц к своему единому рынку.
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