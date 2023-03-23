Узбекистан поможет России обходить хлопковые санкции? - И.Леонидов

Как Россия обходит режим торговых ограничений по поставкам хлопка-сырца

Санкции введены Западом еще год назад. Что означает не только ограничение самих поставок сырья, но и риски введения санкций против стран, экспортирующих его в РФ. По ряду данных, такие санкции США планируют ввести уже до конца первого полугодия 2023-го против стран Центральной и Южной Азии.

Недаром госсекретарь США Э. Блинкен, посетив в начале марта с.г. Казахстан и Узбекистан, предупреждал власти этих стран о "необходимости соблюдения санкций" Запада против РФ. Иначе, дескать, будут последствия…

Цель очевидна: попытаться заблокировать развитие российской текстильной промышленности, спровоцировав ее сырьевой голод, ведь не менее 60% мощностей этой отрасли издавна завязаны на переработке именно хлопка, и легпром РФ сегодня почти на 100% зависит от его импорта из Турции, КНР, Пакистана, Бразилии, Египета, Судана, Азербайджана…

Стало быть, все эти страны вполне могут подпасть под "параллельные" антироссийские санкции.

Плохо для РФ и то, что мировые цены на хлопок с 2022 года растут и, по многим экспертным прогнозам, эта тенденция сохранится, как минимум, в ближайшие годы. Российские же платежи за ввозимый хлопок (включая хлопко-волокно) ежегодно исчисляются под 300 млн долларов.

плакат 1951 года и почтовая марка Румынии (1955 г.) с внедренным там сортом крымского хлопка.jpg

С учетом всех этих факторов, к настоящему времени ускоряется начатое в середине 2010-х восстановление южно-российского хлопководства – в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Дагестане, директивно прерванного в конце 50-х-начале 60-х. Кстати, хлопок издавна возделывался и в Крыму.

Сделано это было в "пользу" растущих поставок сырца не только из советской Центральной Азии, но и из тех же Египта, КНР, Турции, Пакистана, Сирии, Судана. Что было обусловлено, в основном, политическими причинами, хотя по урожайности и качественным показателям южно-российский сырец не уступал ввозимому из упомянутых стран и регионов.

Российскими селекционерами за истекшие десятилетия выведено более 20 сортов хлопка. Они хорошо приспособлены к южнороссийским природно-климатическим условиям и обладают высокой урожайностью. Свыше 10-ти этих сортов уже внедряются.

При этом площади под сырцом в вышеупомянутых регионах РФ, в целом, увеличились за 2018-2022 гг. примерно на треть. А в ближайшие годы планируется увеличить их примерно наполовину. Кроме того, с 2020-го г. проводятся исследования по восстановлению хлопководства в Крыму и Калмыкии на основе волгоградских и местных сортов.

По оценкам экспертов, внутрироссийский ежегодный спрос на хлопок оценивается в 230-250 тыс. тонн, из них до 25% могут быть замещены южно-российским сырцом в ближайшие 1-3 года. А при комплексном развитии этой отрасли, включающем современные технологии орошения, повышения урожайности, устойчивости к климатическим перепадам и биовредителям, использования современных видов сеющей и уборочной техники и т.п. – импортозамещение по этому виду сырья оценивается в 35-40%.

Немаловажно и то, что развитие хлопководства позволяет сокращать площади неиспользуемых, и потому деградирующих сельхозпочв, создает новые рабочие места и в сельском хозяйстве, и в легпроме.

Минсельхоз РФ недавно определил, что хлопок на Юге страны можно возделывать на обширной площади в 220-225 тыс. гектаров. В том числе на северо-востоке и юго-востоке Ставрополья (120 тыс. га), в Астраханской области (46-47 тыс. га), в Калмыкии (34 тыс. га), в Волгоградской области, Дагестане и Крыму (по 7,5-10 тыс. га). Для освоения этих площадей сперва должны быть модернизированы действующие и построены новые высокоэффективные системы агромелиорации. Поскольку хлопок дает высокую урожайность, прежде всего, при достаточном орошении. А, как показывает практика хлопководства, нужное количество влаги для сырца могут обеспечить только искусственные оросительные системы.

Тем временем астраханский и волгоградский сырец уже перерабатывается крупными текстильными предприятиями: на "Камышинском текстиле" (Волгоградская область) и комбинате "Красный Перекоп" по изготовлению технических тканей (Ярославль). В 2023-25 гг. переработка южно-российского хлопка планируется на 10-ти предприятиях российского текстиль-легпрома.

Александр Борисенко, генеральный директор ткацко-прядильной фабрики "Камышинский текстиль", предлагает такой формат развития отечественного хлопководства: "Заинтересовать аграриев в возделывании хлопка должны сами потребители хлопкового волокна. А ткацкие предприятия должны создать – на базе заводов по первичной переработке хлопковолокна – центры по обучению и консультированию фермеров-хлопкоробов". Также целесообразно, по мнению А. Борисенко, "государственное и региональное финансирование закупок фермерами семян, удобрений, средств защиты хлопкопосевов. Целесообразны и технические станции с набором посевной и уборочной техники, чтобы хлопковые хозяйства могли арендовать ее на выгодных для них условиях. А в целом решить все эти вопросы поможет единая федеральная программа господдержки хлопководства в России.

Схожее мнение высказал автору кандидат экономических и сельскохозяйственных наук Валерий Гареев (Ставрополь): "В связи с проектами хлопководства на Юге России, востребована, если не общероссийская, то на первых порах общерегиональная программа развития этой отрасли. С единым фондом ее финансирования, в котором участвовали бы Северо-Кавказский, Южный и Приволжский федеральные округа. И – с возможным привлечением к этой программе Белоруссии, где весьма развито многоотраслевое сельхозмашиностроение, и которая ранее (в начале 2010-х. – Прим. И.Л.) планировала ввозить хлопок-сырец из Астраханской области".

Между тем с Россией все активнее в этой сфере сотрудничает Узбекистан. Так, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал: "Четыре года назад мы запустили проект по возрождению на Ставрополье хлопководства. Тогда же начали взаимодействовать с узбекскими специалистами в части селекции семян хлопка. Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие в этой отрасли углублялось, и площади этой культуры в крае увеличивались".

А по данным минсельхоза Дагестана, для дальнейшего развития в регионе хлопководства эта республика в 2023 году получит семенной материал из Узбекистана. Речь идет о поставках семян не менее 5-ти сортов узбекистанского хлопка, наиболее пригодных для природно-климатических условий Дагестана. Причем узбекские специалисты уже не первый год оказывают содействие дагестанскому хлопководству.

Словом, Россия располагает реальными возможностями для весомого импортозамещения по хлопку-сырцу. Нужно лишь грамотно реализовывать эти возможности.

…Кстати, к вопросу о санкциях. Характерный штрих "хлопковой" политики США. В середине 2010-х Вашингтон ввел запрет на импорт в Америку туркменского и узбекского хлопка. Под предлогом, что там, дескать, применяется детский труд. Но в 2020-21 гг. этот запрет был отменен, хотя США не нуждаются в хлопкоимпорте, ибо остаются среди крупнейших производителей и экспортеров этого сырья. А вот его поставками в РФ из Центральной Азии США, видите ли, "озабочены". То есть американцы готовы даже ввозить ненужный им центрально-азиатский хлопок, – лишь бы он не поставлялся в Россию!

Источник - Столетие