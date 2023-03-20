Власти Турции сообщили о гибели свыше шести тысяч иностранцев в результате землетрясений

Среди погибших 6 807 иностранных граждан, передает Anadolu.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате мощных землетрясений, которые произошли на юге страны в прошлом месяце, возросло до 49 589 человек. Среди погибших 6 807 иностранных граждан, передает Anadolu.

По словам Фуата Октая, Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) направило 31 миллиард лир (1,6 миллиарда долларов) провинциям, пострадавшим от землетрясений, а 22,3 миллиарда лир (1,1 миллиарда долларов) было отправлено государственными учреждениями и организациями.



Напомним, 6 февраля землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла произошли в 11 провинциях - Адана, Адияман, Диярбакыр, Элазиг, Хатай, Газиантеп, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа.

Более 13,5 миллиона человек в Турции пострадали от разрушительных землетрясений, а также жители северной Сирии.



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