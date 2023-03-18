Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

В четверг о том, что их вывоз на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. Об этом сообщает BBC.

«Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что их вывоз на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Россия не признает Международный уголовный суд и не ратифицировала его основополагающий документ — Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила представитель МИД страны Мария Захарова.

«Решения Международного уголовного суда для нашего государства не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — написала она в соцсетях.



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