В Афганистане талибы стали запрещать мужчинам-портным шить одежду для женщин

По словам портных, теперь они вынуждены закрывать свои мастерские и магазины.
Мужчины-портные из города Чарикар (административный центр афганской провинции Парван) рассказали журналистам телеканала TOLOnews, что получили от чиновников министерства добродетели и порока (учрежденная талибами "полиция нравов") устные приказы, запрещающие им шить одежду для женщин.
По словам портных, теперь они вынуждены закрывать свои мастерские и магазины.
"10 тысяч афгани (около $100) - это аренда магазина, есть расходы на обучение [новых работников], и раньше мы покрывали все наши расходы за счет пошива женской одежды", - пояснил портной Мухтар Секандари (Mukhtar Sekandari).
В профсоюзе портных провинции Парван рассказали, что большинство портных в этом регионе потеряли работу в результате введенных талибами ограничений, а некоторым пришлось покинуть Афганистан.
"Все портные, которые шили одежду для женщин, потеряли работу, а некоторые даже уехали в Иран", - сказал представитель профсоюза Имамуддин (Imamuddin).
"Наши магазины находятся на грани разорения, работы нет", - пожаловался другой портной Мохаммад-Сабер Кудоус (Mohammad Saber Qudous).
Однако местные чиновники, назначенные радикальным движением "Талибан"*, опровергают рассказы портных и говорят, что портным были даны лишь некоторые рекомендации.
"Им разрешено шить одежду, и в этом для них нет препятствий, но министерство добродетели и порока запретило им лично снимать мерки с женщин", - заявил представитель губернатора Парвана Хикматулла Шамим (Hikmatullah Shamim).
Добавим, что после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы последовательно ограничивают женщин в различных сферах общественной жизни. Например, им уже запрещено учиться в университетах, работать в иностранных неправительственных организациях, посещать бани, ездить на такси без сопровождения мужчин-родственников или мужей. Во многих провинциях арестовывают женщин или их родственников-мужчин за выход спутниц на улицу без паранджи, полностью скрывающей лица.
Ущемление прав женщин является одной из основных причин, почему правительство талибов до сих пор не признано ни одним государством в мире.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).
Источник - fergana.plus
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