На жителя Рязанской области завели дело из-за анекдота про войну в Украине

Уголовное дело на жителя Рязанской области завели еще в начале марта.
Против жителя города Касимов в Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной "дискредитации" российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за анекдота, опубликованного во "ВКонтакте". Об этом "ОВД-Инфо" сообщил его адвокат Андрей Курятников.
Большакову грозит до трех лет лишения свободы. Анекдот, который стал поводом для дела, Большаков опубликовал 9 ноября 2022 года - в тот день, когда министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области, где расположен Херсон.
Уголовное дело на жителя Рязанской области завели еще в начале марта. Тогда его жена сообщила, что поводом стал пост во "ВКонтакте". Но о чем был этот пост, не уточнялось.
Уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии могут возбудить против тех, кому в течение года до этого суд назначал штраф по аналогичной административной статье (статья 20.3.3 КоАП РФ). Большакова в июле 2022 года оштрафовали по ней на 30 тысяч рублей из-за комментариев во "Вконтакте", пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на данные Касимовского районного суда.
Источник: Медуза
URL: https://www.vb.kg/427991
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