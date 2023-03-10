В Госдуме РФ поддержали амнистию депортированных мигрантов

Амнистия депортированных ранее трудовых мигрантов за мелкие нарушения поможет решить кадровые проблемы в сфере строительства и ЖКХ в России.
Об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
"Конечно, мы не говорим о том, что нужно возвращать людей, которые занимались противоправным ремеслом. Но, например, амнистия тем, кто нарушил сроки пребывания или совершил административные правонарушения, но никому не навредил, по моему мнению, возможна", – сказал Кирьянов изданию Interfax.
Он почеркнул, что сегодняшняя структура рынка труда дает сбой как в сфере строительства, так и в части поддержания инфраструктуры системы ЖКХ.
"Поэтому если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы то уж точно не должны этому сопротивляться", – отметил Кирьянов.
Также о рассмотрении этого вопроса говорил депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.
"Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, если потребуется. Например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовым мигрантам, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима", – сказал Ресин.
Ранее необходимость амнистии депортированных из РФ иностранных строителей отмечал и президент НОСТРОЙ Антон Глушков.
Источник: kun.uz
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