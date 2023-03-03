СМИ: Прическа жены израильского премьера привела к беспорядкам в стране

"Общее ощущение, что это очень жадная пара", - охарактеризовал чету Нетаньяху израильский журналист Амир Орен

Образ жизни, а также привычка дорого одеваться и делать прически в шикарных салонах жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Сары Нетаньяху, привели к массовым беспорядкам в Тель-Авиве. Об этом сообщает Lenta.ru, приводя выдержки из публикации The Washington Post.



Толпа израильтян в среду 2 марта пыталась штурмом взять фешенебельный салон красоты в центре Тель-Авива, где в тот момент 64-летняя супруга премьер-министра, работавшая ранее стюардессой, делала себе прическу. Протестующие скандировали "позор!", обвиняя Сару Нетаньяху в чрезмерно роскошной жизни за счет израильских налогоплательщиков.

"Общее ощущение, что это очень жадная пара", - охарактеризовал чету Нетаньяху израильский журналист Амир Орен, сравнив жену премьера с французской королевой XVIII века Марией-Антуанеттой, известной своим расточительством и любовью к роскоши.

The Washington Post указывает, что имя Сары Нетаньяху не раз попадало на передовицы газет. В 2019 она признала свою вину в нецелевом расходовании $100 тыс. из бюджетных средств на заказ блюд известных шеф-поваров при том, что в резиденции премьера работают штатные повара.

Кроме того, первая леди Израиля не раз была замечена в участии в коррупционных схемах своего мужа: Нетаньяху принимали в подарок экстравагантные украшения и ящики элитного шампанского на десятки тысяч долларов в обмен на услуги политического характера.

29 декабря 2022 года 29 декабря Нетаньяху стал премьер-министром Израиля на шестой срок. В сумме он пробыл главой правительства 15 лет, с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. При этом Нетаньяху возглавлял большинство в правительстве три раза, а еще три раза он занимал свой пост, не формируя при этом большинства.



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