В ВОЗ предупредили мир о возможной новой пандемии

Мы должны подготовиться к этому...

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми, сообщает Lenta.ru.

"Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому", - призвал специалист.

Пибоди отметил, что научное сообщество отслеживает вирусы и разрабатывает вакцины на случай их необходимости. Он указал, что новая вспышка птичьего гриппа спровоцирована особым типом вируса A (H5N1).

Эпидемиолог порекомендовал сохранять бдительность, особенно в вопросе защиты работников птицефабрик, а также призвал не подбирать мертвых или умирающих птиц, а также других животных.



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