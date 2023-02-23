ООН: В Турции необходимо построить не менее 500 тысяч новых домов

В Турции необходимо построить не менее 500 тысяч новых домов.

Об этом сообщают «Новости ООН».

По словам экспертов ООН, около 1,5 миллиона человек остались без крова на юге Турции, погибло свыше 41 тысячи человек.

«‎Это, безусловно, крупнейшее землетрясение в истории Турции и, возможно, крупнейшее стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивалась страна», — сказала постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон.

По ее словам, по оценкам в первую очередь необходимо расчистить от 116 до 210 миллионов тонн обломков.

«Для сравнения, последнее крупное землетрясение в Турции было в 1999 году, которое также сопровождалось большим количеством жертв, привело к образованию 13 миллионов тонн обломков», — сказала Луиза Винтон.

Напомним, ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 45 тысяч человек. В Хатае погибла гражданка Кыргызстана. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 5,8 тысячи погибших.

Еще два землетрясения силой 6,4 и 5,8 баллов по шкале Рихтера 20 февраля унесли жизни шести человек на границе Турции и Сирии, 294 человека получили ранения и несколько зданий обрушились в регионе вокруг Хатая и на побережье Средиземного моря.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259192/