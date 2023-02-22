В Китае нашли новый способ повысить рождаемость

Вообще минимальный оплачиваемый отпуск в Китае составляет три дня.
Китайские провинции решили предоставлять молодоженам 30-дневный оплачиваемый "брачный отпуск" для повышения рождаемости. Об этом пишет телеканал Channel News Asia (CNA).
Вообще минимальный оплачиваемый отпуск в Китае составляет три дня. Но с февраля 2023 года провинции могут устанавливать собственные правила по предоставлению отпуска после заключения брака. По информации People's Daily Health, северо-западная провинция Ганьсу и угледобывающая провинция Шаньси теперь предоставляют максимальные 30 дней оплачиваемого "брачного отпуска", Шанхай - 10 дней, а Сычуань - только три дня.
"Продление отпуска по заключению брака является одним из эффективных способов повышения уровня рождаемости", - заявил декан Научно-исследовательского института социального развития Юго-Западного финансово-экономического университета Ян Хайян.
Он пояснил, что такие меры решили внедрить в основном в некоторых провинциях и городах с относительно медленным экономическим развитием, так как существует острая необходимость как в увеличении рабочей силы, так и в потребителях.
Напомним, в 2022 году численность населения Китая уменьшилась на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Это снижение стало первым за 60 лет.
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