В Москве произошла массовая драка с участием граждан Кыргызстана и еще трех стран

Массовая драка с участием 15 человек произошла в одном из кафе на юго-востоке Москвы, сообщает "Мослента".

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 19 февраля в заведении на Люблинской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что между гражданами России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в кафе произошел словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

Потасовка между посетителями продолжилась на улице. Правоохранители задержали 15 человек, которых доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.



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