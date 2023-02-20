NBCnews: США подозревают Китай в поставках России нелетальных вооружений

Блинкен: Китай не принес никаких извинений за ситуацию с "шаром-шпионом" в ходе первой встречи после этого инцидента

США располагают данными о том, что Китай "рассматривает возможность предоставления летальной помощи России" для использования на Украине, заявил в интервью NBC американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Накануне своего интервью в телепрограмме "Meet the Press" на телеканале NBC News госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с ведущим китайским дипломатом Ваном И на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Джинджер Гибсон (Ginger Gibson), Кристина Чжао (Christina Zhao)

Вашингтон – В субботу, 18 февраля, в ходе интервью NBC News госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что глава дипломатии Китая не принес извинений за ситуацию с китайским аэростатом, который пересек границу американского воздушного пространства.

"Извинений не было, – сказал Блинкен, комментируя свой разговор с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И. – Но я также могу вам сообщить, что это была хорошая возможность четко и прямо высказаться по поводу того, что Китай отправил над нашей территорией аэростат-шпион, нарушив таким образом наш суверенитет, нарушив международное право".

"И я просто сказал ему, что это неприемлемо и что это не должно повториться", – добавил Блинкен.

Госсекретарь США встретился с Ваном в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии.

В ходе своего интервью в телепрограмме "Meet the Press" Блинкен выразил беспокойство в связи с тем, что Китай помогает России в ее конфликте с Украиной. В субботу телеканал NBC News сообщил, что, по мнению американских чиновников, Китай, возможно, предоставляет России нелетальную военную помощь.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной военной поддержки России в ее действиях, направленных против Украины, – сказал Блинкен. – Я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений, – президент Байден уже несколько озвучивал эту мысль в его разговорах с лидером Си Цзиньпином".

По словам Блинкена, в разговоре с Ваном он подчеркнул, что каналы связи между Китаем и Соединенными Штатами должны оставаться открытыми: "Мир ждет этого от нас. Он ждет, что мы будем управлять нашими отношениями ответственно, и очень важно, что сегодня вечером в Мюнхене у нас была такая возможность".

В ходе интервью Блинкен отметил, что Соединенные Штаты – не единственная страна, над которой появляются китайские аэростаты-шпионы. "За последние годы такие шары появились в воздушном пространстве более 40 стран, и миру об этому известно", – сказал он.

Дипломатическая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем усилилась после того, как американцы сбили аэростат-шпион у побережья Южной Каролины. Китай настаивает, что тот аэростат не предназначался для ведения слежки.

Воздушный шар, который перемещался в воздушном пространстве Соединенных Штатов в течение восьми дней, имел "множество антенн", способных собирать сигналы, а производитель этого аэростата, как выяснилось, имеет связь с китайскими военными. Ранее об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Как сообщили в Госдепартаменте, Соединенные Штаты так и не получили никаких правдоподобных объяснений и продолжают настаивать на своей версии о том, что это был аэростат-шпион.

Источник - ИноСМИ