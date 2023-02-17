На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщили местные сейсмологи.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега.

Как передает корреспондент РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.

В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

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