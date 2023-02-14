В Турции подсчитали сумму ущерба экономике из-за землетрясений

В Турции подсчитали, сколько денег страна может потерять из-за землетрясений, сообщается в отчете Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса (Turkonfed).

Согласно прогнозу Turkonfed, землетрясения нанесли ущерб жилым домам на сумму около $70,8 миллиарда, и еще $10,4 миллиарда придутся на потери из-за понижения доходов бюджета.

Кроме того, в организации заявили, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в $2,9 миллиарда. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, может привести к тому, что дефицит бюджета страны в этом году превысит 5,4 процента ВВП по сравнению с официальным прогнозом в 3,5 процента.

Расчеты Turkonfed были основаны на результатах землетрясений 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 тысяч человек. Потери в результате последних землетрясений уже сейчас намного превышают потери от землетрясений 1999 года, а десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести.

При этом отмечается, что любые расчеты нельзя считать окончательными, поскольку подводить итоги последствий землетрясений еще рано.

6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7, они затронули и несколько районов Сирии. В течение дня произошли афтершоки, которые ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи. Кыргызстан отправил в Турцию группу спасателей.

К вечеру 13 февраля было известно более чем о 37 тыс. погибших в Турции и Сирии.



URL: https://kaktus.media/475533