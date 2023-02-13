"Жены героев": Супруги участников спецоперации стали героинями фотопроекта

Проект "Жены героев" придумали Самарской области, после его поддержал президент Владимир Путин.

В Рязани идею поддержала фотограф Анжелика Денисова.

Она создает портреты со снимками прекрасных женщин в кителях и платьях.

Уже прошло несколько фотовыставок проекта.

"На портретах рязанские женщины, накинув китель, рассказывают о своей гордости, преданности и надежде. Мысленно молятся за своих воинов, за победу и мир!" - пояснила фотограф Анжелика Денисова.

Под каждым портретом героини опубликовано ее послание к мужу.

Сейчас проект "Жены героев" насчитывает уже более 70 фотоснимков.

Источник - МК