"Жены героев": Супруги участников спецоперации стали героинями фотопроекта

Проект "Жены героев" придумали Самарской области, после его поддержал президент Владимир Путин.
В Рязани идею поддержала фотограф Анжелика Денисова.
Она создает портреты со снимками прекрасных женщин в кителях и платьях.
Уже прошло несколько фотовыставок проекта.
"На портретах рязанские женщины, накинув китель, рассказывают о своей гордости, преданности и надежде. Мысленно молятся за своих воинов, за победу и мир!" - пояснила фотограф Анжелика Денисова.
Под каждым портретом героини опубликовано ее послание к мужу.
Сейчас проект "Жены героев" насчитывает уже более 70 фотоснимков.
Источник - МК
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!