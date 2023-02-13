Землетрясение в Турции и Сирии. Число погибших увеличилось до 29 тысяч человек

Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии увеличилось до 29 тысяч человек.

В Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи, цитирует вице-президента страны Фуата Октая агентство Anadolu.

По данным Al Jazeera, в Сирии после подземных толчков погибли более 4,5 тысячи человек.

Число пострадавших в двух странах превышает 80 тысяч человек. Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран.

Власти Турции объявили в розыск 131 человека, который уже признан виновным в нарушении правил строительства обрушившихся после землетрясения домов.

Ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тысячу человек, свыше 80 тысяч ранены. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 4 тысячах погибших.



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