Как рушились дома в Турции. Шокирующие видео

В Турции и Сирии 6-7 февраля произошли сильные землетрясения, в результате которых погибли люди и разрушены дома.

По последним данным, количество погибших в обеих странах превысило 7,7 тыс. человек, а количество пострадавших – более 35 тыс.

Очевидцы выложили в сеть кадры, как многоэтажные здания рушатся на глазах.

Источник - centralasia.media