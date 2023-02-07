Землетрясение в Турции: число погибших достигло 1 541 человека

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 541 человека, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

"Всего на данный момент у нас 1 541 потеря, 9 733 раненых", - говорится в заявлении Октая.

По его словам, 3 471 здание разрушено.

Это было самое мощное землетрясение с 1939 года - его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкара получила предложения о помощи от 45 стран.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени 6 февраля на глубине 17,9 км недалеко от турецкого города Газиантеп. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла.

Подземные толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.



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