Землетрясение в Турции: число погибших достигло 1 541 человека

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 541 человека, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
"Всего на данный момент у нас 1 541 потеря, 9 733 раненых", - говорится в заявлении Октая.
По его словам, 3 471 здание разрушено.
Это было самое мощное землетрясение с 1939 года - его магнитуда составила 7,7. В поисково-спасательных работах участвуют более девяти тысяч человек, Анкара получила предложения о помощи от 45 стран.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени 6 февраля на глубине 17,9 км недалеко от турецкого города Газиантеп. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла.
Подземные толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.
URL: https://kaktus.media/475085
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!