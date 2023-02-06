Землетрясение в Турции. Среди пострадавших кыргызстанцев нет

По предварительным данным, среди пострадавших при землетрясении в Турции граждан Кыргызстана нет.
Об этом сообщает департамент консульской службы МИД КР.
По данным ведомства, диппредставительство Кыргызстана в Турции продолжает работу по уточнению информации.
Напомним, на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого разрушены десятки зданий в разных городах. По данным на 10:50, общее число погибших составило 76 человек, еще 440 пострадали.
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