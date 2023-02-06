РосМИД Лавров признался, что любит киргизский виски... Понятно почему у РФ все так запущено..

Он ответил, что пьет Kyrgyz whiskey.

Выбор главы МИД Сергея Лаврова в пользу алкогольной продукции из Киргизии является не только фактом личных предпочтений чиновника, но и стал эффективным знаком внимания и шагом по реализации "мягкой силы" в значимом для России регионе. Однако слова Лаврова пришлись по нраву не всем.

Полуторачасовое интервью главы МИД России телеканалу "Россия-24" получило неожиданное продолжение в Киргизии. В контексте темы импортозамещения Сергея Лаврова спросили, попробовал ли он российский виски. Он ответил, что пьет Kyrgyz whiskey.

"Мне подарили, по-моему, называется "Прасковеевка", если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано "Kyrgyz whiskey", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Алкоголь киргизского производства еще с советских времен имеет репутацию качественной продукции, особенно известен коньяк. Но теперь все лавры могут достаться местному виски.

Новость подхватили практически все блогеры и новостные издания Киргизии. Среди многочисленных комментариев пользователей социальных сетей преобладают удивление и положительные реакции: "Слезы от гордости наворачиваются", "Радости полные штаны", "За рекламу, конечно, респект".

Мимо такого позитива ожидаемо не смогли пройти представители местных прозападных НПО. Они ожидаемо отреагировали прямо противоположным образом, обозвав виски "дешевым пойлом", а слова Лаврова "циничным троллингом".

В этом курьезном эпизоде как в капле отражается специфика российско-киргизских отношений и внутриполитической ситуации в самой Киргизии.

Взаимный интерес

Но связи России и Киргизии, конечно же, далеко не исчерпываются алкоголем.

В России наблюдается значительный рост туристического интереса к Киргизии еще со времен коронавирусных ограничений. А в условиях текущих западных санкций все больше граждан России отдают предпочтение в пользу товаров из этой страны (прежде всего это продукция сельского хозяйства и легкой промышленности).

А Бишкек, если судить по текущим отзывам, стал наиболее комфортным местом для релокантов и малого бизнеса из России. Растет в стране и присутствие крупных российских инвесторов.

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР, работает в стране с 2015 года) в 2022 году добился рекордных показателей. Было одобрено 45 проектов прямого финансирования на общую сумму 165 миллионов долларов.

Корпорации "Русская платина" ведет разработку крупнейшего месторождения золота в Таласской области. Общий объем вкладываемых инвестиций в месторождение Джеруй составляет около 610 млн долларов, от работы российской компании текущие ежегодные платежи только в региональный бюджет превышают 1 млн долларов.

Продолжать можно долго.

Отдельным фактором внутренней политики страны являются трудовые мигранты - граждане Киргизии, пребывающие на заработках в России. По данным Нацстаткома КР от 2022 года, их в нашей стране находится более миллиона. По неофициальным оценкам, около 500 тысяч уроженцев Киргизии в разное время получили российское гражданство.

При условии, что вся численность населения республики (на 20 октября 2022 года) составляет 7 млн жителей, можно сказать, что значимая часть трудоспособного населения страны находится в трудовой миграции в России. Тем самым снимается социальная напряженность в обществе и решаются проблемы местного рынка труда.

Показатели по денежным переводам из Российской Федерации демонстрируют устойчивый рост уже три года.

В 2020 году, несмотря на жесткие ограничения, карантины и локдауны, сумма переводов от граждан КР, работающих в российских регионах, составила 2,2 млрд долларов. В 2021 году этот показатель достиг 2,45 млрд долларов. Прошлый год снова оказался рекордным, вопреки беспрецедентным санкциям Запада против России. Согласно последним данным Нацбанка КР за 11 месяцев 2022 года объем денежных переводов в страну составил более 2 млрд 700 млн долларов США.

Фактор трудовой миграции и его положительное влияние на экономику страны признают и власти. В одном из недавних обращений к соотечественникам, проживающим за рубежом (по случаю Международного дня мигранта), президент КР Садыр Жапаров сказал следующее:

"Наши соотечественники неустанно трудятся за рубежом, стремятся построить новую жизнь для себя и своих близких. В то же время они способствуют решению социальных вопросов на местном уровне, строительству социальных и других инфраструктурных объектов, открытию производственных предприятий и созданию рабочих мест, тем самым вносят вклад в развитие отечества".

Источник - regnum.ru