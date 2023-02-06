Участница из России победила в конкурсе "Миссис Вселенная" впервые в его истории

Чуть более чем год назад она стала "Второй вице-миссис Россия-Вселенная".

Жительница Удмуртии, 34-летняя Елена Максимова, стала "Миссис Вселенная - 2022". Конкурс проводится среди замужних девушек. Россиянка впервые в истории конкурса получила этот титул. Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. В финал также вышли участницы из Китая, Таиланда, Японии, Индии, Беларуси и Украины. Конкурс с 2007 года проводит болгарская компания Mrs. Universe LTD.

Максимова родилась в деревне Гыя в Удмуртской Республике, сейчас проживает в Ижевске. Чуть более чем год назад она стала "Второй вице-миссис Россия-Вселенная".

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", - цитирует ТАСС Максимову.



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