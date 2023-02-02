СМИ: Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии

Информация есть, но сейчас уточняется.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тбилисской больницы "Вивамеди", где он находился несколько последних месяцев, в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось до критического. Об этом во вторник, 31 января, сообщили адвокат и близкие политика, передает Deutsche Welle.

"Михаил Саакашвили находится в реанимации из-за критического состояния. Информация есть, но сейчас уточняется", - написала в Facebook депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую связывают с экс-президентом близкие отношения.

О том, что Саакашвили перевели в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось до критического, заявил в эфире грузинских телеканалов Mtavari и Formula и член "Единого национального движения" Георгий Чаладзе. Информацию о переводе политика подтвердил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Между тем в клинике "Вивамеди" утверждают, что Саакашвили по-прежнему находится там. "Его не переводили, он в палате", - заявила грузинской службе "Радио Свобода" директор клиники Нино Надирадзе. Портал "Новости Грузия" со ссылкой на мать экс-президента Гиули Аласанию сообщил, что утром в тот же день Саакашвили потерял сознание, у него поднялась температура.

Несколько дней назад врач клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе предупредил, что Саакашвили грозит летальный исход, если он будет заниматься самовредительством и не будет слушаться медиков.

По его словам, Саакашвили по собственной инициативе регулярно сокращает количество принимаемой пищи и таким образом "протестует против ведущихся против него судебных процессов". Доктор заявил, что Саакашвили весит 69 килограммов при росте в 1,95 метра.



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